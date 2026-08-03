Hajipur News: जंदाहा में विदेशी शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार

Hajipur News: जंदाहा थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के चकवाजो मलाही गांव स्थित ग्रामीण सड़क से एक बाइक सवार कारोबारी को 95 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान जंदाहा थाना के कमालपुर निवासी भोला पासवान के पुत्र विवेक कुमार उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में की गई है। इस मामले में जंदाहा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक चंद्र किशोर मंडल द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कमालपुर निवासी विवेक कुमार के अलावा राजू कुमार एवं स्प्लेंडर बाइक मलिक के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरामद अंग्रेजी शराब एवं बाइक को जप्त करते हुए गिरफ्तार कारोबारी विवेक कुमार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तारी का विवरण

बता दिया गया है कि रात्रि गश्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक सवार अंग्रेजी शराब लेकर खरीद बिक्री करने के लिए इमली चौक से चकवाजो मलाही गांव की ओर जा रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस जब चेकिंग करना प्रारंभ किया तो पुलिस को देखकर बाइक सवार भगाने का प्रयास किया जिससे पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसकी बाइक के सीट पर एक प्लास्टिक के बोरा के अंदर चार कॉटन में बंद इंपीरियल ब्लू ब्रांड का 375 मिलीलीटर का 95 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। उसके जेब से एक स्मार्ट मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि बरामद अंग्रेजी शराब राजू कुमार का है जिसका पिता एवं पता मालूम नहीं है। वही उसका मोबाइल नंबर पुलिस को बताया गया है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। -प्रभात ठाकुर