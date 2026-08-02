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Hajipur News: नोटो का मिलान कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तीन लोग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बिदुपुर थाने की पुलिस ने सीनियर सिटीजन को ठगी करने वाले गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे एक लाख तीस हजार रुपये एवं कई गड्डी सादे कागज के मिले। पिछले एक माह से यह गिरोह बैंक में ठगी की घटनाएं कर रहा था। एक मुख्य सरगना अभी भी फरार है।

Hajipur News: नोटो का मिलान कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तीन लोग गिरफ्तार

Hajipur News: बिदुपुर थाने की पुलिस ने बिदुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में सीनियर सिटीजन को चकमा देकर खुदरा कराने अथवा नोटो का मिलान कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन तीनों को थाना क्षेत्र के रहिमापुर से लगभग एक लाख तीस हजार रुपये एवं सादे कागज के सौ-सौ के 21 गड्डी के साथ गिरफ्तार किया l मिली जानकारी के अनुसार लगभग एक माह अधिक से बिदुपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग बैंकों से सीनियर सिटीजन को चकमा देकर रुपये ठगने की घटना लगातार हो रही थी।

गिरोह की गिरफ्तारी

पुलिस को यह विश्वास हो गया कि तमाम वारदात के पीछे कोई गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने अपना नेटवर्क जाल फैलाया और शनिवार को तीन को धर दबोचा जबकि उसका मुख्य सरगना अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है,गिरफ्तार तीनों सारण जिले के रहने वाले है l सूरज कुमार पिता तारकेश्वर राय नयागांव थाने के नयगांव राजपुर, मुन्ना कुमार पिता नरेंद्र राय अवतार नगर थाना के फतहपुर चैन का रहने वाला है,जबकि प्रदुमन कुमार पिता राजेश महतो पहलेजा थाना के सैदपुर नवडीहा का रहने वाला है। पुलिस तीनों गिरफ्तार से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। -अनिरुद्ध राजा

सामान्य प्रश्न

बिदुपुर थाना क्षेत्र में ठगी की घटनाएं क्यों हो रही थीं?
पिछले एक माह से बिदुपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग बैंकों से सीनियर सिटीजन को चकमा देकर रुपये ठगने की घटना लगातार हो रही थी।
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