Hajipur News: लूट की योजना बना रहे एक अपराधी देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार,एक फरार

Hajipur News: गंगा ब्रिज थाने की पुलिस ने पुरानी टोल प्लाजा के पास एक अपराधी को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अपराधी दीपक कुमार ने बताया कि वह राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट करता था। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Hajipur News: गंगा ब्रिज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को पुरानी टोल प्लाजा स्थित चकजलाल गांव पास छापेमारी कर एक देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार लिया है। जबकि अंधेर का फायदा उठाकर दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ निवासी दीपक कुमार उर्फ बाबा उर्फ मनीष कुमार एवं फरार अपराधी गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के चौकिया गांव निवासी कमलेश राय के पुत्र पिन्टु कुमार बताया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार अपराधी एवं एक नामज़द अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है।

पुलिस की कार्रवाई पूछताछ के दौरान अपराधी ने पुलिस को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सुनसान स्थान पर आने जाने वाले राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था,तथा इस उद्देश्य से हथियार लेकर मौके पर छिपा हुआ था। यह जानकारी गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सूचना मिली कि महात्मा गांधी सेतु पुरानी टोल प्लाजा के पास चकजलाल स्थित पीछे झाड़ी में दो व्यक्ति हथियार लेकर बैठा हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मैं साथ गठित टीम के साथ पुलिस वाहन से थाना से प्रस्थान किया तथा पुलिस वाहन को सड़क किनारे लगाकर गठित टीम के साथ पैदल चकजलाल गांव पहुंचा एवं गठित टीम के साथ उक्त जगह का घेराबंदी की।

घेराबंदी और गिरफ्तारी घेराबंदी करने के क्रम में देखा कि वहां पर पेड़ के पास दो के व्यक्ति sittता हुआ जो पुलिस को देखते ही बैठा हुआ दोनों व्यक्ति इधर उधर भागने का लगा। भाग रहे एक व्यक्ति को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया एवं एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। पकड़ाये व्यक्ति दीपक कुमार उर्फ बाबा उर्फ मनीष कुमार से भागने का कारण पुछने पर कोई जबाब नही दिये। पकड़ाये व्यक्ति दीपक कुमार उर्फ बाबा उर्फ मनीष कुमार का तलाशी लिया तो उनके पहने हुए जिन्स में कमर में बायें तरफ खोसा हुआ एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में बताया की राष्ट्रीय राजमार्ग के सुनसान स्थान पर आने जाने वाले राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। उसी उद्देश्य से हथियार लेकर मौके पर छिपा हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी को सोमवार को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। जबकि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। - घनश्याम कुमार