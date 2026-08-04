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Hajipur News: सहदेई में 36 डिब्बी कोटा बरामद, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग थाने की पुलिस ने बाजितपुर चकस्तूरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के पास 17 ग्राम 36 डिब्बी कोटा स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक स्मैक की बिक्री के लिए आए थे। गिरफ्तार युवकों के नाम अन्नु कुमार और मुकेश कुमार हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

Hajipur News: सहदेई में 36 डिब्बी कोटा बरामद, दो गिरफ्तार

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बाजितपुर चकस्तूरी पंचायत के चकवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों के पास से 17 ग्राम 36 डिब्बी कोटा स्मैक बरामद की है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बड़ी यात्रा में स्मैक लेकर बेचने के लिए आया है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो दो युवक को पकड़ लिया गया। अंधेरा के कारण कुछ युवक भागने में सफल रहा। गिरफ्तार युवकों की तलाशी ली गई तो उसके पास से 17 ग्राम 36 डिब्बी कोटा स्मैक बरामद हुआ।

गिरफ्तार युवक थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी उपेन्द्र ठाकुर के पुत्र अन्नु कुमार और उसी गांव के रामप्रवेश सहनी के पुत्र मुकेश कुमार है। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। -राजेश कुमार

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