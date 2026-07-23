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Hajipur News: देशी कट्टा और जिन्दा कारतूस के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: गिरफ्तार दोनों बदमाश सराय थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी गांव निवासी बताए गए हैं बदमाश के पास से पुलिस ने देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया

Hajipur News: देशी कट्टा और जिन्दा कारतूस के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

Hajipur News: सराय थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते बुधवार को इनायतपुर प्रबोधी जाने वाली सड़क के पास छापेमारी कर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तार दोनों बदमाश सराय थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी गांव निवासी दशरथ महतो के पुत्र सोनू कुमार एवं राजेंद्र पासवान के पुत्र गोलू कुमार बताया गया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्जकर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

पुलिस कार्रवाई

उन्होंने बताया कि वैशाली पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सराय थाने की पुलिस को बुधवार की रात गुप्त सूचना मिली कि टोल प्लाजा से सटे इनायतपुर प्रबोधी जाने वाली सड़क के किनारे कुछ लड़का अवैध हथियार लेकर अपराधी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहा है। सूचना मिलते ही एसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर डीएसपी -2 गोपाल मंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में सराय थानाध्यक्ष संजीव कुमार एवं अन्य पुलिस बल को शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा उक्त स्थल पर छापेमारी कर सोनू कुमार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सोनू ने बताया कि कुछ देर पहले गोलू कुमार पिता राजेंद्र पासवान को एक देशी कट्टा दिया है। गोलू की निशानदेही पर गठित टीम द्वारा छापेमारी कर इनायतपुर प्रबोधी गांव से एक देसी कट्टा के साथ गोलू को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सराय थाना कांड संख्या 263/26 दर्ज कर गिरफ्तार दोनों बदमाश को जेल भेज दिया गया। घनश्याम कुमार

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कब और कहाँ छापेमारी की?
पुलिस ने बीते बुधवार को इनायतपुर प्रबोधी जाने वाली सड़क के पास छापेमारी की।
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