Hajipur News: 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
Hajipur News: हाजीपुर में पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर धर्मेंद्र कुमार जंदाहा थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव का निवासी है। पुलिस अब उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है।
Hajipur News: हाजीपुर। नगर संवाददाता नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर शुक्रवार को वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कार से 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर जंदाहा थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव निवासी सलोक चौधरी के पुत्र धर्मेंद्र कुमार बताया गया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने की पुलिस पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर वाहन जांच कर रही थी इसी दौरान पुलिस ने एक कार से 172 लीटर विदेशी शराब बरामद किया।
घनश्याम
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।