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Hajipur News: 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर में पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर धर्मेंद्र कुमार जंदाहा थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव का निवासी है। पुलिस अब उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है।

Hajipur News: 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Hajipur News: हाजीपुर। नगर संवाददाता नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर शुक्रवार को वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कार से 172 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर जंदाहा थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव निवासी सलोक चौधरी के पुत्र धर्मेंद्र कुमार बताया गया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने की पुलिस पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट पर वाहन जांच कर रही थी इसी दौरान पुलिस ने एक कार से 172 लीटर विदेशी शराब बरामद किया।

घनश्याम

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