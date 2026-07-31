Hajipur News: कौनहारा मोड़ से 100 डिबिया हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

Hajipur News: हाजीपुर । नगर संवाददाता नगर थाना के कोनहारा मोड़ के पास छापेमारी कर एक हेरोइन तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने 100 डिबिया में रखी करीब 40.61 ग्राम हेरोइन और एक बुलेट बाइक बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक निवासी नगीना सहनी का पुत्र मनीष सहनी बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार मनीष साहनी एवं अन्य दो नामजद तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

तस्करी के दौरान पकड़े जाने का कारण

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार गुरुवार की दोपहर बाद एसआई राहुल कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कोनहारा मोड़ के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक पुलिस की गाड़ी देखकर बुलेट घुमाकर भागने लगा। जिसे पुलिस कर्मियों ने बाइक सहित पकड़ लिया। भागने का कारण पूछने पर उसने कहा कि उसके पास अवैध मादक पदार्थ है और पुलिस से पकड़े जाने के डर से वह भाग रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस ने मनीष के काले रंग के जिंस पैंट की बाईं जेब से काले पॉलिथिन में रखी 100 छोटी-छोटी पारदर्शी डिब्बिया बरामद की। पूछताछ के दौरान मनीष ने पुलिस को बताया कि यह हेरोइन उसने राहुल कुमार से ली थी और इसे नखास मिठा कुआं निवासी बिमल महतो उर्फ बंठा को पहुंचाने जा रहा था। इस काम के लिए उसे एक हजार रुपये मिले थे। पुलिस ने मनीष सहनी सहित राहुल कुमार और बिमल महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अन्य दो तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है।