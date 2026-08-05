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Hajipur News: चोरी समेत अन्य मामले में 17 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या, अपहरण, और अवैध मादक पदार्थों के मामले शामिल हैं। पुलिस ने 71.200 लीटर विदेशी शराब और 17 ग्राम स्मैक भी बरामद की।

Hajipur News: चोरी समेत अन्य मामले में 17 गिरफ्तार

Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर अलग-अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह जानकारी एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में 01, हत्या के प्रयास कांड में 01, आर्म्स एक्ट कांड में 02, एनडीपीएस एक्ट कांड में 02, अपहरण कांड में 01, चोरी के कांड में 02, उत्पाद अधिनियम में 06 एवं अन्य कांड में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने 01 वारंट एवं 29 कुर्की का निष्पादन किया। अवैध मादक पदार्थ के विरोध में छापेमारी कर पुलिस ने 71.200 लीटर विदेशी शराब एवं 17 ग्राम स्मैक बरामद किया।

वहीं पुलिस ने यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर 01 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक टाटा मैजिक बरामद किया। घनश्याम कुमार

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