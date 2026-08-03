Hajipur News: बीते माह में 828 अपराधी गिरफ्तार, वाहन चालकों पर 66.57 लाख का जुर्माना

Hajipur News: वैशाली जिले में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थाने एवं ओपी की पुलिस ने जुलाई महीने में 828 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

अभियुक्तों की श्रेणियाँ

उन्होंने बताया कि हत्या मामले में 19, हत्या का प्रयास मामले में 65, बलात्कार मामले में 02,पोक्सो एक्ट मामले 06, दहेज हत्या मामले में 07, अपहरण मामले में 09, लूट मामले में 03, एससी एसटी एक्ट मामले में 06, एनडीपीएस एक्ट मामले में 33, आर्म्स एक्ट मामले में 26, चोरी मामले में 78,जालसाजी मामले में 05, उत्पाद अधिनियम मामले में 288, एवं अन्य कांड में 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस 14 अवैध अग्नेयास्त्र 16 कारतूस, 16 खोखा, 04 मैगजीन, 20 छर्रा 8 लाख 47 हजार 428 रुपये, 61.71497 किलोग्राम गांजा, 0.988694 किलोग्राम स्मैक/कोटा/हिरोइन,1.335 किलोग्राम चरस, 4973.5 लीटर सिरप, 35 बाइक, 08 चार पहिया, 05 तीन पहिया 01 ट्रक, 01 जेसीबी एवं 50 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं वाहन जांच के दौरान पुलिस ने जुलाई माह में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों चालकों से 66 लाख 57000 हजार का जुर्माना लगाया। -घनश्याम कुमार