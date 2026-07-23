Hajipur News: रास्ता विवाद में मारपीट,एक दर्जन लोगों पर केस दर्ज
Hajipur News: कटहरा थाने के तालसेहान गांव में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। रघुनंदन साह की शिकायत पर कई स्थानीय लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपीगण ने सरकारी संपर्क रास्ते की ईंट सोलिंग उखाड़ दी, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया।
Hajipur News: कटहरा थाने के तालसेहान गांव से रास्ता विवाद में मारपीट कर धमकी देने का मामला सामने आया है। रघुनंदन साह के बयान पर स्थानीय नागा पासवान, समरेश, जगदीश, अजय, मंजय, रवि, बॉबी, अनिल, सुनीता, प्रमीला, सीता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया कि निजी जमीन देकर सरकारी संपर्क रास्ता मुखिया द्वारा पूर्व में ईंट सोलिंग कर बनाया गया था। जिसे आरोपीगण द्वारा उखाड़े जाने से दर्जनों ग्रामीणों का आवागवन बाधित हो गई। ईंट सोलिंग उखाड़ने का विरोध करने पर मारपीट कर धमकी दिया गया है। - अशोक कुमार
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