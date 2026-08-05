Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: राजापाकर में लगा पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बखरी बराई पंचायत के सरकार भवन में पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन की अध्यक्षता में सभी विभागों के स्टाल लगाए गए। शिविर में 10 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन बारिश के कारण अधिकांश पंचायत वासी नहीं आ सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने शिविर में भाग लिया।

Hajipur News: राजापाकर में लगा पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर

Hajipur News: प्रखंड क्षेत्र के बखरी बराई पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन के परिसर में पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर लगे। स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित सहयोग शिविर में सभी विभागों के स्टाल लगाए गए थे। जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। वही शिविर में आंगनवाड़ी, राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग, आवास योजना, आरटीपीएस सहित सभी विभागों के शिविर लगाए गए। शिविर में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन ने बताया कि बारिश अत्यधिक होने के कारण ज्यादातर पंचायत वासी शिविर में नहीं पहुंच पाए। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सेंगर, स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन, कनीय विद्युत अभियंता विक्रम कुमार, पंचायत सचिव संतोष कुमार,एस आई रूपेश कुमार सीडीपीओ मीरा कुमारी, डीपीआरओ सुधी रंजन कुमार,एलएस मीनू कुमारी, मोनू कुमार, विपिन कुमार, प्रशांत कुमार,विकास मित्र सुनीता कुमारी, किसान सलाहकार धनेश्वर राय, राजस्व कर्मचारी अमित कुमार आदि महिला/ पुरुष उपस्थित हुए।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त, 30 दिनों में होगा निष्पादन

-संतोष वर्मा

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Hajipur News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।