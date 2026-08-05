Hajipur News: राजापाकर में लगा पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर

Hajipur News: प्रखंड क्षेत्र के बखरी बराई पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन के परिसर में पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर लगे। स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित सहयोग शिविर में सभी विभागों के स्टाल लगाए गए थे। जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। वही शिविर में आंगनवाड़ी, राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग, आवास योजना, आरटीपीएस सहित सभी विभागों के शिविर लगाए गए। शिविर में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन ने बताया कि बारिश अत्यधिक होने के कारण ज्यादातर पंचायत वासी शिविर में नहीं पहुंच पाए। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सेंगर, स्थानीय मुखिया अरशद हुसैन, कनीय विद्युत अभियंता विक्रम कुमार, पंचायत सचिव संतोष कुमार,एस आई रूपेश कुमार सीडीपीओ मीरा कुमारी, डीपीआरओ सुधी रंजन कुमार,एलएस मीनू कुमारी, मोनू कुमार, विपिन कुमार, प्रशांत कुमार,विकास मित्र सुनीता कुमारी, किसान सलाहकार धनेश्वर राय, राजस्व कर्मचारी अमित कुमार आदि महिला/ पुरुष उपस्थित हुए।