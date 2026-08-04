Hajipur News: राजापाकर के बखरी बड़ई में आज लगेगा सहयोग शिविर
Hajipur News: प्रखंड के बखरी बड़ई पंचायत में पंचायत सहयोग शिविर आयोजित हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सेंगर ने जानकारी दी कि चेहल्लुम पर्व के कारण शिविर एक दिन बाद हुआ। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल होंगे, जहां जनता अपनी शिकायतें दे सकेगी। समस्याओं का समाधान 30 दिन में किया जाएगा।
Hajipur News: प्रखंड के बखरी बड़ई पंचायत के पंचायत सरकार भवन वनवीरा के परिसर में बुधवार को पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सेंगर ने बताया कि मंगलवार को चेहल्लुम पर्व होने व सभी कार्यालय बंद रहने के कारण उसके एक दिन बाद बुधवार को यह शिविर का आयोजित किया गया है। उन्होंने सभी पंचायत वासियों पंचायत के कर्मियों को शिविर के संबंध में प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। कहा कि शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगे होंगे। आम जनता अपनी शिकायत संबंधित विभाग के स्टॉल पर जाकर देंगे।
जिसका 30 दिन में निष्पादन कर आम जनता को जानकारी दी जाएगी। -संतोष वर्मा
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