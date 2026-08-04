Hajipur News: गुदरी रोड में जेनरेटर संचालक के यहां पकड़ी गई बिजली चोरी
Hajipur News: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसी) ने बिजली चोरी के खिलाफ गुदरी बाजार में छापामारी की। जांच में एक जेनरेटर संचालक अवैध तरीके से बिजली सप्लाई करते पकड़ा गया। बिजली चोरी से कंपनी को राजस्व की क्षति का आकलन किया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभियान जारी रहेगा।
Hajipur News: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसी) बिजली चोरी के खिलाफ छापामारी जारी है। मंगलवार को भी बिजली चोरी के खिलाफ शहर के गुदरी बाजार में सघन कनेक्शन जांच अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में पटना मुख्यालय की एसटीफ के साथ स्थानीय विद्युत विभाग के विद्युत अभियंताओं की टीम ने संयुक्त रूप से गुदरी बाजार कनेक्शन जांच अभियान चलाया गया। यह जानकारी हाजीपुर विद्युत प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता ई.सौरभ कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ सघन कनेक्शनों की जांच की गई। जांच के दौरान गुदरी बाजार में एक जेनरेटर संचालक द्वारा जेनरेटर के नाम पर एलटी लाइन में टोंका फंसाकर अपने जेनरेटर वाले उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली सप्लाई करते पकड़ा गया।
अवैध रूप से बिजली सप्लाई से बिजली कंपनी को राजस्व की क्षति का आकलन किया जा रहा है। राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान जारी रहेगा। -जयप्रकाश
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