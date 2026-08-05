Hajipur News: राजापाकर में अज्ञात चोरों ने दो घरों में चोरी कर‌ लाखों रुपए के सामान उड़ाए‌

Hajipur News: बीती रात राजापाकर थाना क्षेत्र के राजापाकर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 08 में दो घरों में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। राजापाकर दक्षिणी वार्ड नंबर 8 निवासी श्रीभगवान सिंह एवं संजीत राय के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना अंजाम दिया।

घटना की जानकारी

गृह स्वामी श्रीभगवान सिंह ने घटना को लेकर राजापाकर थाने को सूचना दी है। जिस पर एएसआई सजीवन पासवान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं घटना को लेकर श्रीभगवान सिंह ने राजापाकर थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। थाना में दिये गये आवेदन में श्रीभगवान सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह 4 बजे मैं जब सोकर उठा तो देखा कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है। जब हम घर के अंदर गए तो देखा कि मेरे पुत्र रजनीश कुमार के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। अगल-बगल के लोगों को भी बुलाया तो देखा कि मेरे घर के दूसरे कमरे में बक्सा तोड़कर मेरी पत्नी के लगभग दस लाख रुपए के गहने व बक्से में रखे गए बीस हजार रुपए नगद चोर उड़ा कर ले गए।