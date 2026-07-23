Hajipur News: भगवानपुर में दो पड़ोसियों के बीच हुए मारपीट का काउंटर केस,एक गिरफ्तार
Hajipur News: भगवानपुर थाना क्षेत्र के वारिसपुर गांव में बीते मंगलवार को पड़ोसियों के बीच विवाद को लेकर मारपीट हुई। माया देवी ने 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें मारपीट और आभूषण छिनने का आरोप लगाया गया। दुसरे पक्ष के जगदीश राय ने भी FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है।
Hajipur News: भगवानपुर थाना क्षेत्र वारिसपुर गांव वार्ड नंबर छह में बीते मंगलवार को आपसी विवाद में दो पड़ोसियों में जमकर मारपीट की घटना हुई। इस संबंध में दोनों पक्ष ने थान में एफआईआर दर्ज करायी है।
मारपीट की घटना
एक पक्ष के माया देवी पति छोटे लाल राय द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में विंदा राय और उसकी पत्नी,जगदीश राय एवं उसकी पत्नी आदि समेत 19 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उक्त सभी अभियुक्त पर मारपीट कर आभूषण छिनने का आरोप लगाए गए है। इसी प्रकार दुसरे पक्ष के जगदीश राय द्वारा भी एफआईआर दर्ज करायी गयी है। जिसमें छोटे लाल राय आदि समेत तीन नामजद एवं सात अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है।
पुलिस कार्रवाई
उक्त अभियुक्तों पर छोटी-छोटी बातों का बहाना बनाकर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर जगदीश राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार सत्यार्थी ने बताया की आपसी विवाद में दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एक पक्ष से जगदीश राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। -राजेश मिश्रा
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