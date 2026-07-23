Hajipur News: चेहराकलां में ढ़ाई लाख रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज

Hajipur News: कटहरा थाना के फतहपुर चकसुलेमान गांव निवासी जगदीश राय के पुत्र राजेश राय ने अपने पड़ोसी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कटहरा थाना में दर्ज प्राथमिकी अनुसार राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेमकुमार पर किसी भूमि विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा वकील करवा देने का वादा कर समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा करके लगभग ढ़ाई लाख रुपए ले लिए। सभी भुगतान प्रेम कुमार के पेटीएम पर किए गए थे,जिसकी साक्ष्य राजेश राय के पास सबूत के तौर पर शामिल है। वहीं राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेम कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि अपने जमीन कागजातों की कार्यवाही की प्रगति के बारे में जानकारी मांगने पर प्रेम कुमार ने कथित वकील का फोन नंबर दिया परंतु वकील से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।