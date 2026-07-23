Hajipur News: चेहराकलां में ढ़ाई लाख रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज
Hajipur News: कटहरा थाना के फतहपुर चकसुलेमान गांव में, राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेमकुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राजेश ने प्रेमकुमार से वादा किया था कि वह उसे अच्छे वकील से मिलवाएगा और इसके लिए ढाई लाख रुपये लिए। राजेश का कहना है कि प्रेमकुमार और वकील ने उसे गुमराह किया और अब वे सम्पर्क नहीं कर रहे।
Hajipur News: कटहरा थाना के फतहपुर चकसुलेमान गांव निवासी जगदीश राय के पुत्र राजेश राय ने अपने पड़ोसी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कटहरा थाना में दर्ज प्राथमिकी अनुसार राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेमकुमार पर किसी भूमि विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा वकील करवा देने का वादा कर समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा करके लगभग ढ़ाई लाख रुपए ले लिए। सभी भुगतान प्रेम कुमार के पेटीएम पर किए गए थे,जिसकी साक्ष्य राजेश राय के पास सबूत के तौर पर शामिल है। वहीं राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेम कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि अपने जमीन कागजातों की कार्यवाही की प्रगति के बारे में जानकारी मांगने पर प्रेम कुमार ने कथित वकील का फोन नंबर दिया परंतु वकील से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
जिसके बाद वकील और पड़ोसी प्रेम कुमार गुमराह करने की कोशिश की। वहीं वर्तमान में अनदेखा कर फोन भी उठाना बंद कर दिया है। इस घटना से आहत होकर पीड़ित व्यक्ति राजेश राय ने कटहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है तथा आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। -अशोक कुमार
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