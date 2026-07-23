Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: चेहराकलां में ढ़ाई लाख रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: कटहरा थाना के फतहपुर चकसुलेमान गांव में, राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेमकुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राजेश ने प्रेमकुमार से वादा किया था कि वह उसे अच्छे वकील से मिलवाएगा और इसके लिए ढाई लाख रुपये लिए। राजेश का कहना है कि प्रेमकुमार और वकील ने उसे गुमराह किया और अब वे सम्पर्क नहीं कर रहे।

Hajipur News: चेहराकलां में ढ़ाई लाख रुपए की ठगी के आरोप में केस दर्ज

Hajipur News: कटहरा थाना के फतहपुर चकसुलेमान गांव निवासी जगदीश राय के पुत्र राजेश राय ने अपने पड़ोसी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कटहरा थाना में दर्ज प्राथमिकी अनुसार राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेमकुमार पर किसी भूमि विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा वकील करवा देने का वादा कर समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा करके लगभग ढ़ाई लाख रुपए ले लिए। सभी भुगतान प्रेम कुमार के पेटीएम पर किए गए थे,जिसकी साक्ष्य राजेश राय के पास सबूत के तौर पर शामिल है। वहीं राजेश राय ने अपने पड़ोसी प्रेम कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि अपने जमीन कागजातों की कार्यवाही की प्रगति के बारे में जानकारी मांगने पर प्रेम कुमार ने कथित वकील का फोन नंबर दिया परंतु वकील से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: स्कूल निर्माण के नाम पर 17.90 लाख रुपये ठगे

जिसके बाद वकील और पड़ोसी प्रेम कुमार गुमराह करने की कोशिश की। वहीं वर्तमान में अनदेखा कर फोन भी उठाना बंद कर दिया है। इस घटना से आहत होकर पीड़ित व्यक्ति राजेश राय ने कटहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है तथा आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। -अशोक कुमार

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।