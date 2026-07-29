Hajipur News: मशरूम उत्पादन कर महिला पुरुषों को मिलेगा स्वरोजगार : डॉ. अनिल

Hajipur News: स्थानीय हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों ने मज़दूरों और महिलाओं को कम लागत में लाभकारी खेती के महत्व और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में 30 ग्रामीण युवक-युवतियों और किसानों ने भाग लिया।

Hajipur News: स्थानीय हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ.अनिल कुमार सिंह ने मशरूम उत्पादन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला कृषि आधारित उद्यम है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती बिना खेत के भी की जा सकती है,जिससे सीमांत व भूमिहीन किसान भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन से ग्रामीण महिला-पुरुषों को स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बन सकता है। साथ ही उन्होंने मशरूम उत्पादन के बाद उचित प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से होने वाली नुकसान को कम करने पर विशेष रूप से जोर दिया।

प्रशिक्षण का संचालन प्रशिक्षण का संचालन करते हुए वैज्ञानिक डॉ.कविता वर्मा ने प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक विधि,स्वच्छ उत्पादन तकनीक तथा मशरूम से बनने वाले विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई है। इस प्रशिक्षण के दौरान उद्यान विज्ञान के वैज्ञानिक जोना दाखो ने मशरूम उत्पादन की उन्न्त तकनीकों, मूल्य संवर्धित उत्पादों तथा ग्रामीण स्तर पर मशरूम आधारित उद्यमिता विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के हाजीपुर प्रखंड,राजापाकर,लालगंज प्रखंड के 30 ग्रामीण युवक-युवतियों एवं किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के केन्द्र के रमाकांत, सोनू, आरती, मोहित एवं दीपक सक्रिय दिखे। प्रशिक्षण के अगले सत्र में प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन की व्यावहारिक जानकारी के साथ स्पॉन उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयप्रकाश