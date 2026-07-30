Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: खरिका गांव में पोखर में डूबने से मौत में आया नया मोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के खरिका गांव में 24 जुलाई को पोखर में डूबने से हुई मौत अब हत्या के मामले में बदल गई है। मृतक पिंटू सिंह के भाई ने थाने में आवेदन देकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी है, और पत्नी तथा ससुराल वालों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है।

Hajipur News: खरिका गांव में पोखर में डूबने से मौत में आया नया मोड़

Hajipur News: बिदुपुर l संवाद सूत्र बीते 24 जुलाई को बिदुपुर थाना क्षेत्र के खरिका गांव में पोखर में डूबने से हुई मौत में एक नया मोड़ आया है l मृतक के भाई ने बुधवार को बिदुपुर थाने में आवेदन देकर अपने भाई पिंटू सिंह की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी है l मृतक 42 वर्षीय पिंटू सिंह मधेपुरा जिले अंतर्गत कुमारखंड थाने के परिहारी गांव के अवधेश प्रसाद सिंह का पुत्र था l

ये भी पढ़ें:Buxar News: हत्या कर शव छिपाने के आरोप में ससुरालवालों के खिलाफ प्राथमिकी

हत्या का आरोप

मृतक के भाई अमरेश कुमार सिंह ने बिदुपुर थाने में अपने भाई की डूबने से नहीं बल्कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से फेंक देने का आरोप लगाया है l पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा साजिश के तहत हत्या कर तालाब में फेंक देने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है l आवेदन में लिखा है कि उसके छोटे भाई पिंटू सिंह की पत्नी एवं उसके ससुराल वाले उसे उसके पैतृक भूमि को जबरन विक्रय करके उससे मोटी रकम वसूलते थे। वहीं उसकी पत्नी का अन्य के साथ नाजायज संबंध था। उसकी पत्नी उसको बराबर अपमानित करती थी एवं जान से मारने की धमकी दिलवाती थी। उनका भाई अपनी सास के श्राद्ध कर में सम्मिलित होने ससुराल आया था। इसके बाद षड्यंत्र कर उसके भाई की हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी मेघा देवी के लिखित आवेदन के आधार पर बिदुपुर थाना यूडी केस अंकित कर तालाब में डूबने से मौत का कारण बताया l उसके मौत की खबर उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी गयी। उन्होंने प्रशासन से अपने भाई और उसकी पत्नी के मोबाइल का सीडीआर निकाल कर जांच करने की भी मांग की है l अनिरुद्ध

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पिंटू सिंह की मौत तालाब में डूबने से हुई थी?
नहीं, पिंटू सिंह के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई थी, और उसे ठिकाने लगाने के लिए तालाब में फेंका गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Bidupur Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।