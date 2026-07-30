Hajipur News: खरिका गांव में पोखर में डूबने से मौत में आया नया मोड़

Hajipur News: खरिका गांव में पोखर में डूबने से मौत में आया नया मोड़
Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के खरिका गांव में 24 जुलाई को पोखर में डूबने से हुई मौत अब हत्या के मामले में बदल गई है। मृतक पिंटू सिंह के भाई ने थाने में आवेदन देकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी है, और पत्नी तथा ससुराल वालों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है।
Hajipur News: बिदुपुर l संवाद सूत्र बीते 24 जुलाई को बिदुपुर थाना क्षेत्र के खरिका गांव में पोखर में डूबने से हुई मौत में एक नया मोड़ आया है l मृतक के भाई ने बुधवार को बिदुपुर थाने में आवेदन देकर अपने भाई पिंटू सिंह की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी है l मृतक 42 वर्षीय पिंटू सिंह मधेपुरा जिले अंतर्गत कुमारखंड थाने के परिहारी गांव के अवधेश प्रसाद सिंह का पुत्र था l
हत्या का आरोप
मृतक के भाई अमरेश कुमार सिंह ने बिदुपुर थाने में अपने भाई की डूबने से नहीं बल्कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से फेंक देने का आरोप लगाया है l पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा साजिश के तहत हत्या कर तालाब में फेंक देने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है l आवेदन में लिखा है कि उसके छोटे भाई पिंटू सिंह की पत्नी एवं उसके ससुराल वाले उसे उसके पैतृक भूमि को जबरन विक्रय करके उससे मोटी रकम वसूलते थे। वहीं उसकी पत्नी का अन्य के साथ नाजायज संबंध था। उसकी पत्नी उसको बराबर अपमानित करती थी एवं जान से मारने की धमकी दिलवाती थी। उनका भाई अपनी सास के श्राद्ध कर में सम्मिलित होने ससुराल आया था। इसके बाद षड्यंत्र कर उसके भाई की हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी मेघा देवी के लिखित आवेदन के आधार पर बिदुपुर थाना यूडी केस अंकित कर तालाब में डूबने से मौत का कारण बताया l उसके मौत की खबर उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी गयी। उन्होंने प्रशासन से अपने भाई और उसकी पत्नी के मोबाइल का सीडीआर निकाल कर जांच करने की भी मांग की है l अनिरुद्ध
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