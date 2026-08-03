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Hajipur News: मांगों के समर्थन में हड़ताली सफाई कर्मियों ने फूंका राज्य सरकार का पुतला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला फूंका। सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर कायम रहने का निर्णय लिया है, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं। हड़ताल के कारण नगर परिषद बाजार में कचरे का ढेर लग गया है।

Hajipur News: मांगों के समर्थन में हड़ताली सफाई कर्मियों ने फूंका राज्य सरकार का पुतला

Hajipur News: अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मियों ने सोमवार को यहां प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और हड़ताल पर डटे रहने का फैसला लिया। सफाई कर्मी नगर परिषद कार्यालय पर पहुंचे। जहां पर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल पर डटे रहने का भी निर्णय लिया। कहा कि जब तक उनकी मांग सरकार नहीं सुनती है,वे लोग कम पर नहीं आएंगे। यहां पर ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन बिहार के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार रवि के नेतृत्व में नगर परिषद महुआ के सभी सफाई कर्मी नगर परिषद कार्यालय से जुलूस के शक्ल में गांधी स्मारक चौक पहुंचे।

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जहां पर उन्होंने राज्य सरकार का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन में सफाई कर्मी विक्की मलिक, मुकेश रावत, सुरेश मलिक, राकेश मलिक, पप्पू मलिक, अमित कुमार मलिक आदि नेतृत्व कर रहे थे। मालूम हो कि यहां सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर परिषद बाजार कचरे की ढेर पर आ गया है। सारे कचरा उड़कर बाजार की सूरत बिगाड़ रही है। - नवनीत कुमार

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