Hajipur News: विद्यालय से घर लौट रही नाबालिक छात्रा का अपहरण
Hajipur News: जंदाहा थाना क्षेत्र के एक गाँव से एक 16 वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण किया गया है। यह घटना तब हुई जब वह विद्यालय से लौट रही थी। छात्रा की मां ने बिदुपुर थाना में मुन्ना कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी उसे हाजीपुर ले गया है और पुलिस जांच कर रही है।
Hajipur News: जंदाहा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपने घर से विद्यालय गई नाबालिक छात्रा को गलत नीयत से अगवा कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में अगवा गई नाबालिक छात्रा की मां ने बिदुपुर थाना के गोखुला निवासी बिंदेश्वर पासवान के पुत्र मुन्ना कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि बीते 22 जुलाई को उनकी 16 वर्षीय पुत्री अपने घर से विद्यालय गई थी। शाम करीब 4 बजे जब विद्यालय से छुट्टी होने पर घर वापस आ रही थी। उसी दौरान हाईस्कूल के समीप स्थित एनएच 322 मार्ग से आरोपी मुन्ना कुमार ने अपनी बाइक से उनकी नाबालिक पुत्री को गलत नीयत से अगवा कर लिया।
बताया गया कि आरोपी मुन्ना कुमार उनकी नाबालिक पुत्री को अपहरण कर हाजीपुर एकरा ढाला निवासी अपनी मौसी कविता देवी के घर ले गया। आरोपी मुन्ना कुमार शादीशुदा है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। प्रभात ठाकुर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।