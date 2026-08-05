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Hajipur News: विद्यालय से घर लौट रही नाबालिक छात्रा का अपहरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जंदाहा थाना क्षेत्र के एक गाँव से एक 16 वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण किया गया है। यह घटना तब हुई जब वह विद्यालय से लौट रही थी। छात्रा की मां ने बिदुपुर थाना में मुन्ना कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी उसे हाजीपुर ले गया है और पुलिस जांच कर रही है।

Hajipur News: विद्यालय से घर लौट रही नाबालिक छात्रा का अपहरण

Hajipur News: जंदाहा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपने घर से विद्यालय गई नाबालिक छात्रा को गलत नीयत से अगवा कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में अगवा गई नाबालिक छात्रा की मां ने बिदुपुर थाना के गोखुला निवासी बिंदेश्वर पासवान के पुत्र मुन्ना कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि बीते 22 जुलाई को उनकी 16 वर्षीय पुत्री अपने घर से विद्यालय गई थी। शाम करीब 4 बजे जब विद्यालय से छुट्टी होने पर घर वापस आ रही थी। उसी दौरान हाईस्कूल के समीप स्थित एनएच 322 मार्ग से आरोपी मुन्ना कुमार ने अपनी बाइक से उनकी नाबालिक पुत्री को गलत नीयत से अगवा कर लिया।

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बताया गया कि आरोपी मुन्ना कुमार उनकी नाबालिक पुत्री को अपहरण कर हाजीपुर एकरा ढाला निवासी अपनी मौसी कविता देवी के घर ले गया। आरोपी मुन्ना कुमार शादीशुदा है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। प्रभात ठाकुर

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