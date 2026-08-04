Hajipur News: अस्पताल परिसर से हथकड़ी का रस्सी काटकर बाइक चोर फरार

Hajipur News: सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाए गए चोरी के आरोपी एक नाबालिग युवक हथकड़ी में लगे रस्सी को काटकर फरार हो गया। पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह सफल रहा। औद्योगिक थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

Hajipur News: सदर अस्पताल परिसर से मंगलवार की दोपहर बाद मेडिकल जांच के लिए पहुंचे चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक नाबालिग युवक हथकड़ी में लगे रस्सी को काटकर फरार हो गया। फरार होने के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों एवं राहगीरों ने भाग रहे चोर को पकड़ने का प्रयास किया,लेकिन वह भाग निकला। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घटना की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को दी।

पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र थाना की पुलिस सोमवार को सुल्तानपुर गांव के पास से बाइक चोरी करते एक नाबालिग चोर को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार चोर बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। जिसे पुलिस ने थाना पर लाकर पूछताछ किया। मंगलवार को औद्योगिक थाने के पुलिस कर्मियों ने सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लाया। इसी दौरान चोर ने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी में लगा रस्सी काटा और फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने फरार चोर को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भागने में सफल रहा।

पुलिस कार्रवाई जिसके बाद औद्योगिक थाने की पुलिस ने घटना की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर से एक नाबालिग चोर फरार हो गया। जिसे लेकर औद्योगिक थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करवाया है। नाबालिग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्दी ही फरार चोर को गिरफ्तार किया जाएगा।

पिछली घटना 06 दिन पहले भी पुलिस को धक्का देकर फरार हुआ था नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा मंदिर के पास बीते गुरुवार को चलती गाड़ी से पुलिस को धक्का देकर बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के अभियुक्त फरार हो गया था। फरार अभियुक्त महनार थाना क्षेत्र के टारा चौरी वार्ड नंबर 14 गांव निवासी स्व.मनोज झा के पुत्र सूरज कुमार बताया गया था। इस मामले में महनार थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश्वर पाठक ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया था। प्राथमिकी में बताया गया कि गुरुवार को महनार थाना काण्ड संख्या 378/26 के अभियुक्त विकास कुमार,रघुनन्दन कुमार उर्फ कारू दोनों पिता राजदेव राय एवं को हाजीपुर न्यायालय में रिमांड कराने हेतु चौकीदार सर्वेन्द्र कुमार,बबलु कुमार एवं विनोद पासवान के गाड़ी से हाजीपुर न्यायालय हेतु भेजा गया था। इसी दौरान हाजीपुर स्टेशन रोड दुर्गा मन्दिर के पास अभियुक्त सूरज कुमार चलती गाड़ी से हथकड़ी को सरकाकर और पुलिसकर्मी बबलु कुमार को धक्का देकर गाड़ी से कूद कर फरार हो गया। -घनश्याम कुमार