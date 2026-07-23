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Hajipur News: जंदाहा में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जंदाहा प्रखंड मुख्यालय पर उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें उर्वरक विक्रेताओं को ऑनलाइन बुकिंग और सरकारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। विक्रेताओं को कालाबाजारी और मिलावटी उर्वरक से संबंधित चेतावनियाँ भी दी गई। सड़क दुर्घटना में आत्मा के सहायक परियोजना उप प्रबंधक का निधन हुआ था।

Hajipur News: जंदाहा में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक

Hajipur News: जंदाहा प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ओम प्रकाश साहनी एवं संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी ओम नारायण ने किया। बैठक में प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित सभी उर्वरक निरीक्षक, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उर्वरक विक्रेता मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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बैठक में उर्वरक विक्रेताओं की भागीदारी

बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी उर्वरक विक्रेताओं को किसानों के बीच बिक्री किए जाने वाले उर्वरक की ऑनलाइन बुकिंग की विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं उर्वरक बिक्री को लेकर सरकार एवं विभागीय स्तर से जारी सरकारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही उर्वरक की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी उर्वरक विक्रेताओं को अपने-अपने प्रतिष्ठान में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी उर्वरक विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक मुहैया कराए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

कालाबाजारी की चेतावनी

बैठक में सभी उर्वरक विक्रेताओं को किसी भी परिस्थिति में उर्वरक की कालाबाजारी नहीं करने तथा मिलावटी उर्वरक नहीं रखने की सलाह देते हुए किसी भी प्रकार के शिकायत पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक के पश्चात कृषि कार्यालय हाजीपुर में पदस्थापित आत्मा के सहायक परियोजना उप प्रबंधक सियाराम साहू का बीते दिन सड़क दुर्घटना में हुई असामायिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर उर्वरक निरीक्षक राणा सुशील प्रताप सिंह, उर्वरक निरीक्षक संजय कुमार,कृषि समन्वयक डॉ नरेंद्र कुमार, किसान सलाहकार कृष्ण नंदन कुमार आदि के अलावा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी उर्वरक विक्रेता मुख्य रूप से उपस्थित थे। -प्रभात ठाकुर

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसने अध्यक्षता की?
बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ओम प्रकाश साहनी ने की।
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