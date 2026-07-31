Hajipur News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से महुआ नप बाजार में पसरी गंदगी

Hajipur News: महुआ, एक संवाददाता सफाई कर्मियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण महुआ नगर परिषद बाजार में जगह-जगह गंदगी का अंबार दिखा। बाजार की सभी सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं और वह हवा में उड़कर चारों ओर फैल रहे हैं। वहीं गंदगी की सरांध से लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। राहगीर तो नाक मुंह बंद कर बाजार से निकलते हैं।

खराब स्थिति

शुक्रवार को यहां बाजार के लोगों ने बताया कि कूड़े कचड़े की ढेर हो जाने से उसे बदबू निकल रही है। जिसके कारण दुकान पर बैठना मुश्किल हो रहा है। ग्राहक भी दुकान पर आते हैं तो गंदगी की सरांध से निकलने बदबू के कारण बैठना नहीं चाहते। समाजसेवी और रेडीमेड दुकानदार सुमित सहगल बताते हैं कि कूड़े कचड़े के ढेर लगने से बाजार की सूरत बिगड़ गई है। हवा से कचरा उड़कर पूरे बाजार को नरक जैसा बना दिया है। महुआ बाजार का हृदय स्थल कहा जाने वाला गांधी स्मारक के चारों ओर गंदगी फैली है। कूड़े कचरे के ढेर लग जाने से यहां लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पातेपुर रोड मोड़ पर तो कचरे का बड़ा ढेर लगा है। यहां कचड़े की देर से निकलती बदबू राहगीर को नाक मुंह बंद करने पर मजबूर कर रहा है। बच्चन शर्मा स्मारक तो कूड़े की ढेर पर है। यहां फल दुकानदारों द्वारा फेंका गया फलों के अवशेष से बदबू निकल रही है। पीएचसी द्वार हो या प्रखंड कार्यालय, थाना चौक हो या अनुमंडल कार्यालय द्वार और परिसर। हर जगह कूड़े कचरे की ढेर लगी हुई है।