Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सफाई व्यवस्था प्रभावित
Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित - तीन सूत्री मांगों को लेकर धरना पर डटे कर्मचारी, जल्द समाधान की मांग
Hajipur News: महनार। सं.सू. नगर परिषद महनार के सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सफाईकर्मियों ने नगर परिषद के पुराने भवन के समीप धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। कई बार अधिकारियों को मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल के कारण नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। कई वार्डों में नियमित कचरा उठाव नहीं होने से कूड़े का ढेर लगने लगा है। बरसात के मौसम में नालियों के जाम होने और जलजमाव की समस्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। -कृत्यानंद सिंह
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