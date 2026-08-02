Hajipur News: जहांगीरपुर में लो वोल्टेज होने के कारण बढ़ी परेशानी से ग्रामीणों ने जताया रोष
Hajipur News: राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जहांगीरपुर पंचायत में लो वोल्टेज की समस्या पिछले एक सप्ताह से बनी हुई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने खराब बिजली सप्लाई के कारण बीमारियों और बच्चों की पढ़ाई में कठिनाइयों का जिक्र किया। समस्या का समाधान न होने पर आक्रोशित लोग जुटे।
Hajipur News: राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जहांगीरपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 एवं 10 में पिछले एक सप्ताह से लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज रहने से बिजली का बल्ब डिबरी जैसा एवं पंखा धीमी गति से चलती है। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली मिस्त्री के कहने के बाद भी लो वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को बिजली विभाग के पदाधिकारी के खिलाफ रोष जताते हुए नारेबाजी की।
ग्रामीणों की समस्याएं
नारेबाजी करते हुए जहांगीरपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 एवं 10 निवासी समरेश राय,रामबाबू राय,रणजीत राम,वकील राय, बालेश्वर राय, रमेश राम, राजकुमार राम आदि लोगों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से हम लोगों के घरों में लो वोल्टेज है। बिजली की बल्ब डिबरी जैसा जलता और पंखा धीमी धीमी गति से चलती है। लो वोल्टेज के कारण पंखा नहीं चलती है जिसे उमश भरी गर्मी में हम लोगों का हाल बेहाल है। पंखा नहीं चलने के कारण अधिकतर बच्चे, बुजुर्ग अन्य ग्रामीण लोग बीमार पर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने में भी कठिनाई हो रहा है। बच्चे स्कूल का होमवर्क भी नहीं बन पा रहे हैं।
बिजली विभाग की लापरवाही
ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया किया कि राघोपुर जेई फोन भी नहीं रिसीव कर पाते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिजली मिस्त्री लाइन ठीक नहीं करता है। और लाइन बनने के लिए पैसा की मांग किया जा रहा है। -रमेश भगत
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