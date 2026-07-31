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Hajipur News: मोबाइल छीनकर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जंदाहा में सुरेश चौक के पास बाइक सवार दो युवकों ने सरकारी मोबाइल छीनने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर दोनों को पकड़ लिया। पीड़ित गणेश कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और बाइक को जब्त कर लिया।

Hajipur News: मोबाइल छीनकर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

Hajipur News: जंदाहा संवाद सूत्र जंदाहा थाना के सुरेश चौक के पास से एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक बाइक सवार दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस के हवाले किया है। इस मामले में जंदाहा थाना के चकफरीदावाद निवासी गणेश कुमार सिंह ने तीसिऔता थाना के जसपरहा निवासी अरविंद राय के पुत्र मिथलेश कुमार एवं सुरेंद्र राय के पुत्र भोलू कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि उनकी पत्नी नीलू सिंह आशा कार्यकर्ता का काम करती हैं। जिसे सरकारी मोबाइल दिया गया है। बताया गया है कि बुधवार के शाम को उनका पुत्र बाजार से सब्जी खरीद कर घर आ रहा था।

उसी दौरान रात्रि करीब 8 बजे एक अपाचे बाइक पर सवार दो युवक उनके पुत्र के हाथ से सरकारी मोबाइल छीनकर भागने लगे। शोर मचाए जाने पर ग्रामीणों ने मोबाइल छीन कर भाग रहे बाइक सवार दोनों व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में मिथिलेश कुमार एवं भोलू कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं अपाचे बाइक जप्त की गई है। प्रभात ठाकुर

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