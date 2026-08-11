Hajipur News: जब कविता सजग होती है, तभी होती है मानवता प्रकाशित : अखौरी

Hajipur News: -- साहित्यिक संस्था सत्कृति साहित्य ने किया कवि-गोष्ठी एवं पुस्तक लोकार्पण का आयोजन अध्यक्षता प्रसिद्ध गजलकार सीताराम सिंह ने की, जबकि संचालन कवि उमेश कुमार निराला ने किया

Hajipur News: हाजीपुर । संवाद सूत्र साहित्यिक संस्था की ओर से कवि-गोष्ठी एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। बागमली स्थित चन्द्रसुधा भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध गजलकार सीताराम सिंह ने की, जबकि संचालन कवि उमेश कुमार निराला ने किया। शुभारंभ संस्था के संयोजक अखौरी चन्द्रशेखर ने आगत साहित्यकारों के साथ स्वागत से किया। उन्होंने कहा कि कविता जीवन का छंद है और इसी में मानवता बंद है। जब कविता सजग होती है, तभी मानवता प्रकाशित होती है और लोक व्यवहार व जीवन अनुशासित होता है।

पुस्तक लोकार्पण इस अवसर पर अखौरी चन्द्रशेखर द्वारा लिखित पुस्तक ‘अनुभूतियों के वातायन’ का लोकार्पण किया गया। वहीं डॉ. प्रो. शत्रुघ्न राय 'शशांक' ने उनकी पूर्व काव्य पुस्तक ‘आयेगी नये उजालों की सुबह’ का समीक्षा पाठ प्रस्तुत किया। दूसरे सत्र में काव्य पाठ शुरू हुआ। डॉ. अशोक कुमार सिंह ने व्यंग्य रचना शक्ल था सांवला मेकअप करता रहा... सुनाकर श्रोताओं को गुदगुदाया। डॉ. नन्देश्वर प्रसाद सिंह ने लोकगाथा ‘जगरनथिया’ का गायन किया। कवि आशुतोष सिंह ने स्वलिखित रचना ‘सावन उमड़ घुमड़ घन बरसे’ गाकर तालियां बटोरीं। वहीं साहित्यकार रवींद्र कुमार रतन ने ‘आजादी के कई मुखवीर थे... सुनाकर देशभक्ति का भाव जगाया।

काव्य पाठ का आयोजन डॉ. वीरमणि राय ने गजल जिन्दगी अनमोल है, बस कर्म का ही मोल है.. प्रस्तुत किया। विजय कुमार सिंह, कविवर हरिविलास राय ने बज्जिका में बज्जर पर गेल सावन में.. प्रस्तुत किया। रंगकर्मी सुधा वर्मा के गीत ‘खोलू न केमारी बटनडोर’ को खूब सराहा गया। अध्यक्षीय काव्यपाठ में सीताराम सिंह ने तुम तो आये सावन की तरह... गाकर समां बांध दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन साहित्यकार रवींद्र कुमार रतन ने किया। अमरेश श्रीवास्तव