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Hajipur News: पोखर में नहाने गए चार किशोर में से एक की डूबने से मौत,तीन को बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसुलपुर तुर्की गांव स्थित पोखर में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। जबकी तीन किशोर को ग्रामीण छोटु कुमार अपने जान की बाजी लगाकर बचा लिया।

Hajipur News: पोखर में नहाने गए चार किशोर में से एक की डूबने से मौत,तीन को बचाया

Hajipur News: भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसुलपुर तुर्की गांव स्थित पोखर में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। जबकी तीन किशोर को ग्रामीण छोटु कुमार अपने जान की बाजी लगाकर बचा लिया। मृतक विवेक कुमार रसुलपुर तुर्की गांव वार्ड नंबर 13 निवासी बिचिन्द्र सिह का पुत्र था। जानकारी के अनुसार रविवार को मृतक समेत चारों किशोर पोखर में स्नान करने गया था। इसी दौरान चारों किशोर डूबने लगा। लेकिन संयोग अच्छा था की ग्रामीण छोटु कुमार पोखर पर ही थे। चोरों को डूबते देख छोटू ने पोखर में कूद गया और तीन किशोर को बचा लिया,लेकिन एक किशोर गहरे पानी में डूब गया।

डूबने खबर सुनते ही पोखर पर काफी संख्या में जमा हो गए। सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कागजी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिए। अथक प्रयास के बाद डूबे हुए किशोर को पानी बाहर निकाला गया तब काफी देर हो चुका था। आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर ले जाया गया, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक नवम् में पढता था। -राजेश मिश्रा

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