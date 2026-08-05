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Hajipur News: आर्म्स एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार,जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जुड़ावनपुर थाने की पुलिस ने बुधवार को पहाड़पुर पूर्वी पंचायत से आर्म्स एक्ट के एक फरार प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर हाजीपुर जेल भेज दिया।

Hajipur News: आर्म्स एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार,जेल भेजा

Hajipur News: जुड़ावनपुर थाने की पुलिस ने बुधवार को पहाड़पुर पूर्वी पंचायत से आर्म्स एक्ट के एक फरार प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर हाजीपुर जेल भेज दिया। इस संबंध में जुड़ावनपुर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ओझा ने बताया कि पहाड़पुर पूर्वी पंचायत से आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी राकेश राय पिता रामप्रवेश राय को गिरफ्तार किया है। - रमेश भगत

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