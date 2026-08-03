Hajipur News: अगस्त क्रांति पर सम्मेलन की तैयारी में जुटे एआईएसफ के कार्यकर्ता
Hajipur News: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद् की विस्तारित बैठक सोमवार को महुआ बाजार के जवाहर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई। इस बैठक में सदस्यों ने संगठन से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव लिए और क्रांति दिवस...
Hajipur News: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद् की विस्तारित बैठक सोमवार को महुआ बाजार के जवाहर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई। इस बैठक में सदस्यों ने संगठन से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव लिए और क्रांति दिवस की तैयारी में जुट जाने के लिए अपील की। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश प्रियदर्शी और संचालन जिला सचिव व देसरी जिला परिषद सदस्य मोहित पासवान ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन से जुड़े सभी छात्रों ने सर्वसम्मति से आगामी 09 अगस्त को महुआ बाजार में जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन की चर्चा की गई।
संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रकाश प्रियदर्शी ने कहा कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सांप्रदायीकरण किया जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। कई जगह भवन जर्जर है। इसके लिए आगामी 04 अगस्त को पटना में संयुक्त छात्र संगठन के आह्वान पर होने वाले विधानसभा मार्च में जिला से सौ साथी भाग लेंगे। बैठक में आदर्श रंजन यादव, मुकेश पटेल, सिक्कम कुमार, राहुल कुमार, नवजीत श्रीवास्तव, आशुतोष राणा, राजा हिप्पा, विद्यानंद कुशवाहा, प्रसिद्ध कुमार आदि शामिल थे। -नवनीत कुमार
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