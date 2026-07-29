Hajipur News: मां बेटे की अपहरण का थाने में हुई प्राथमिकी
Hajipur News: थाना क्षेत्र के एक गांव से मां-बेटे को अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अपहृत महिला के परिजन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि अपहृत महिला का पति चेन्नई...
Hajipur News: थाना क्षेत्र के एक गांव से मां-बेटे को अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अपहृत महिला के परिजन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि अपहृत महिला का पति चेन्नई में रहकर काम करता है। वहीं नौ वर्षीय पुत्र मयंक राज के साथ महिला घर पर रहती थी। इसी क्रम में थाने के ही सोंधो मुबारक गांव निवासी अजीत कुमार का आना-जाना महिला के घर पर होने लगा। इसी दौरान अजीत ने उक्त महिला एवं उसके पुत्र का अपहरण कर ले गया। पूछताछ करने पर आरोपी के पिता विशनदेव राम गाली देते हुए बोला कि मेरा पुत्र तुम्हारे बहन का अपहरण करके ले गया है।
ज्यादा बोलोगे तो अनुसूचित जाति प्रताड़ना का केस करके जेल भेजवा देंगे। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर महिला एवं उसके पुत्र की बरामदगी के लिये छापेमारी की जा रही है। यह मामला अपहरण का है या प्रेम प्रसंग का इसकी छानबीन की जा रही है। -शैलेन्द्र पांडेय
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।