Hajipur News: रामजानकी मठ पर 11 गहबर में एक साथ भुइया बाबा के भव्य पूजा सम्पन्न
Hajipur News: देसरी प्रखंड क्षेत्र के भिखनपुरा के बिलट चौक स्थित राम जानकी मठ पर भुइयां बाबा के पूजन का आयोजन किया गया। 11 गहबर बनाकर और 11 भगत और दो दर्जन मृदंग बजा कर मुख्य भगत नन्हकी बाबा के देखरेख में पूजा...
Hajipur News: देसरी प्रखंड क्षेत्र के भिखनपुरा के बिलट चौक स्थित राम जानकी मठ पर भुइयां बाबा के पूजन का आयोजन किया गया। 11 गहबर बनाकर और 11 भगत और दो दर्जन मृदंग बजा कर मुख्य भगत नन्हकी बाबा के देखरेख में पूजा संपन्न हुआ। पूजा में 50 मन दुग्ध का खीर और चार क्विंटल आटा का प्रसाद चढ़ाया गया। इस तरह के पूजा का आयोजन जिले में पहली बार हुआ है। इस पूजा के आयोजन में भिखनपुरा, खड़गपुर, तैयवपुर, पानापुर, कुबतपुर, जगदीश गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पूजा पर प्रशंसा व्यक्त करते हुय रेल यूनियन के अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि नन्हकी बाबा अवतारी पुरुष है।
एक साथ एगारह गहबर में पूजा पहली बार देखने को मिला। जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा के शोभा बढ़ाया। अंत में सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण कराया गया। -राजेश कुमार
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