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Hajipur News: पिकअप पर लदे देसी शराब की बोरे को पुलिस ने किया जप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: मद्य निषेध की टीम और महुआ पुलिस ने संयुक्त प्रयास से एक पिकअप गाड़ी से कई बोरे देसी शराब बरामद किए। चालक और धंधेबाज गाड़ी छोड़कर भाग गए। यह घटना नारंगी सरसिकन में हुई, जहां पुलिस ने शराब और पिकअप जब्त कर ली है। अब पुलिस धंधेबाज और चालक की तलाश कर रही है।

Hajipur News: पिकअप पर लदे देसी शराब की बोरे को पुलिस ने किया जप्त

Hajipur News: मद्य निषेध की टीम और महुआ पुलिस के संयुक्त प्रयास से बुधवार को एक पिकअप पर लदे देसी शराब की कई बोरे पकड़े गए। हालांकि चालक और धंधेबाज गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस को यह सफलता महुआ थाने के नारंगी सरसिकन में मिली। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप पर धंधेबाज देसी शराब को लेकर जा रहा है। इस बीच मद्य निषेध और महुआ पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया। इस दौरान नारंगी सरसिकन के पास भागने के क्रम में देसी शराब से लदे पिकअप कीचड़ में फंस जाने के कारण चालक और धंधेबाज उसे छोड़कर निकल भागा।

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पुलिस ने पिकअप सहित शराब को जप्त कर लिया है। वहीं अब पुलिस धंधेबाज और पिकअप मलिक के साथ चालक की खोज में जुट गई है। -नवनीत कुमार

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