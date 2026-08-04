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Hajipur News: चेहराकलां में जनसुराज ने निकाली विजय शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। मंगलवार को चौक पर विजय शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़ने, लड्डू बांटने और अबीर-गुलाल लगाने का आयोजन किया गया।

Hajipur News: चेहराकलां में जनसुराज ने निकाली विजय शोभायात्रा

Hajipur News: जनसुराज के सूत्रधार की विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत पर मंगलवार की शाम प्रखंड मुख्यालय चौक पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने विजय शोभायात्रा यात्रा निकाली। मालूम हो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते सोमवार को भारी मतों से जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में परिणाम देख जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच काफी उत्साह बढ़ गई है। महुआ विधानसभा के चेहराकलां में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने विजय शोभायात्रा यात्रा निकाली। इस दौरान जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर और अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी।

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वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखें फोड़े। आयोजित विजय शोभायात्रा कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के चेहराकलां प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने किया। जिसमें महुआ विधानसभा सभा के पूर्व प्रत्याशी इन्द्रजीत प्रधान के आलावा डा.सुमन सिन्हा,रौशन प्रताप यादव, अखिलेश पासवान, मंजेश कुमार यादव, अरविंद दास, सुल्तान आलम, उपेन्द्र सहनी, प्रेम सहनी, प्रमिला देवी, सत्यनारायण सहनी, रमेश सहनी, तिलक सहनी, रामप्रवेश सहनी, राहुल कुमार, अमित कुमार गुड्डू एवं विक्रम कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थें। -अशोक कुमार

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