Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: गर्लफ्रेंड से बात करने से रोका तो युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: अंतरजातीय प्रेम में असफलता के कारण युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना वैशाली के मदरना गांव की है, जहां 19 वर्षीय आदित्य तिवारी ने पेड़ से लटक कर जान दी। परिवार ने बताया कि उसे दूसरी जाति की लड़की से बात करने से मना किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Hajipur News: गर्लफ्रेंड से बात करने से रोका तो युवक ने की आत्महत्या

Hajipur News: अंतरजातीय लड़की से प्रेम करना युवक को महंगा पड़ा और गुस्से में आकर जान गंवा बैठा। वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरना गांव में एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली।

शव मिलने की सूचना

मिली जानकारी के अनुसार मृतक सागर तिवारी का 19 वर्षीय पुत्र आदित्य तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी है। अहले सुबह गांव के हीं आम के बगीचे में आम के पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला, शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों को दी गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना पर मृतक के परिवार वाले जुट गए। मृतक वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना गांव निवासी सागर तिवारी के पुत्र गुड्डू कुमार बताया गया। घटना की जानकारी स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

परिवार का बयान

घटना के संबंध में मृतक के पिता सागर तिवारी ने बताया कि गुड्डू कुमार उनका सौतेला पुत्र है। उनका पैतृक गांव सोनपुर है। वे लव मैरिज शादी करने के बाद अपने ससुराल मदरना गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि गुड्डू कुमार किसी लड़की से बातचीत करता था। बातचीत करने के लिए वे अक्सर मना करते थे कि अगर बात करना है तो अपनी जाति में बात करो दूसरी जाति की लड़की से बात करते हो कभी कोई अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुड्डू बोला कि वह जा रहा है। वह घर से निकाला और स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि पेड़ से लटका हुआ है।

पुलिस जांच

सागर तिवारी ने कहा कि वे अपने परिवार का भरण पोषण राज मिस्त्री का काम कर के करते हैं। सूचना मिलते हीं थानाध्यक्ष राजकुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। -प्रभात कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना वैशाली के मदरना गांव में हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Love Hajipur News Suicide अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।