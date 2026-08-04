Hajipur News: गर्लफ्रेंड से बात करने से रोका तो युवक ने की आत्महत्या

Hajipur News: अंतरजातीय प्रेम में असफलता के कारण युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना वैशाली के मदरना गांव की है, जहां 19 वर्षीय आदित्य तिवारी ने पेड़ से लटक कर जान दी। परिवार ने बताया कि उसे दूसरी जाति की लड़की से बात करने से मना किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Hajipur News: अंतरजातीय लड़की से प्रेम करना युवक को महंगा पड़ा और गुस्से में आकर जान गंवा बैठा। वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरना गांव में एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली।

शव मिलने की सूचना मिली जानकारी के अनुसार मृतक सागर तिवारी का 19 वर्षीय पुत्र आदित्य तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी है। अहले सुबह गांव के हीं आम के बगीचे में आम के पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला, शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों को दी गई।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना पर मृतक के परिवार वाले जुट गए। मृतक वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना गांव निवासी सागर तिवारी के पुत्र गुड्डू कुमार बताया गया। घटना की जानकारी स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

परिवार का बयान घटना के संबंध में मृतक के पिता सागर तिवारी ने बताया कि गुड्डू कुमार उनका सौतेला पुत्र है। उनका पैतृक गांव सोनपुर है। वे लव मैरिज शादी करने के बाद अपने ससुराल मदरना गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि गुड्डू कुमार किसी लड़की से बातचीत करता था। बातचीत करने के लिए वे अक्सर मना करते थे कि अगर बात करना है तो अपनी जाति में बात करो दूसरी जाति की लड़की से बात करते हो कभी कोई अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुड्डू बोला कि वह जा रहा है। वह घर से निकाला और स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि पेड़ से लटका हुआ है।

पुलिस जांच सागर तिवारी ने कहा कि वे अपने परिवार का भरण पोषण राज मिस्त्री का काम कर के करते हैं। सूचना मिलते हीं थानाध्यक्ष राजकुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। -प्रभात कुमार