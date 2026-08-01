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Hajipur News: डीडीसी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार ने चिकित्सकों की समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने की निर्देश दिया। उन्होंने इमरजेंसी सेवा और मातृ एवं शिशु अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी में देरी की शिकायतों पर भी गौर किया गया।

Hajipur News: डीडीसी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण

Hajipur News: हाजीपुर, एक प्रतिनिधि उप विकास आयुक्त (डीडीसी) कुंदन कुमार ने शनिवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम इमरजेंसी सेवा पहुंचे और चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के ड्यूटी रजिस्ट्रर को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों से ड्यूटी पर ससमय आने और अगले चिकित्सक के आने तक ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया। उन्होंने इमरजेंसी सेवा के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीडीसी ने मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच) में भी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के रोस्टर रजिस्ट्रर की जांच की। एमसीएच में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया।

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निरीक्षण के दौरान डीडीसी के साथ एडीएम आपदा समेत सिविल सर्जन डॉ. श्याम नंदन प्रसाद, अधीक्षक डॉ. मनीष रौशन, डीपीएम डॉ. कुमार मनोज शामिल थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएस और डीपीएम का आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि मरीजों ने अस्पताल में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी पर विलंब से आने और अगले चिकित्सक के आने से पहले चले जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंचना बताया गया है। डीडीसी मरीज दो घंटे तक अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर विस्तार से स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की गई। - जय प्रकाश

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