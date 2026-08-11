Hajipur News: लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के 08 मामलों की डीएम ने की सुनवाई

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता समाहरणालय स्थित डीएम कक्ष में जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने मंगलवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की । सुनवाई के क्रम में कुल 08 द्वितीय अपील मामलों पर विचार किया गया। इनमें से 01 मामले में सभी पक्षों की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत अंतिम आदेश पारित किया गया। यह मामला बिदुपुर अंचल से संबंधित था। वहीं, शेष 07 मामलों में आवश्यक अभिलेखों एवं अन्य बिंदुओं पर विचारार्थ अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पारित अंतिम आदेशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,ताकि शिकायतकर्ताओं को नियमानुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित राहत प्राप्त हो सके।