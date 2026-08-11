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Hajipur News: लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के 08 मामलों की डीएम ने की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर में, जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की। 8 मामलों में से 1 पर अंतिम आदेश पारित किया गया, जबकि 7 मामलों में अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Hajipur News: लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के 08 मामलों की डीएम ने की सुनवाई

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता समाहरणालय स्थित डीएम कक्ष में जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने मंगलवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की । सुनवाई के क्रम में कुल 08 द्वितीय अपील मामलों पर विचार किया गया। इनमें से 01 मामले में सभी पक्षों की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत अंतिम आदेश पारित किया गया। यह मामला बिदुपुर अंचल से संबंधित था। वहीं, शेष 07 मामलों में आवश्यक अभिलेखों एवं अन्य बिंदुओं पर विचारार्थ अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पारित अंतिम आदेशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,ताकि शिकायतकर्ताओं को नियमानुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित राहत प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले में पारित आदेशों का अनुपालन गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखते हुए प्रत्येक मामले का विधिसम्मत, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही, लंबित मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब से बचते हुए शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। -अमिताभ सिंह

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