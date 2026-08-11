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Hajipur News: तिरंगा यात्रा व समारोह संग आज शुरू होगा ‘हर घर तिरंगा अभियान’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर शहर की गलियों में गूंजेगा झंडा ऊंचा रहे हमारा... और अन्य राष्ट्र भक्ति संदेश

Hajipur News: तिरंगा यात्रा व समारोह संग आज शुरू होगा ‘हर घर तिरंगा अभियान’

Hajipur News: हाजीपुर । निज संवाददाता जिले के शहरी क्षेत्रों में बुधवार को ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का भव्य समारोह व तिरंगा यात्रा के साथ आगाज होगा।

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समारोह की तैयारी

जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहभागिता के साथ समारोह की तैयारी की है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के मार्ग दर्शन में ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ अभियान को विशेष उत्सव के रूप में चलाने की तैयारी की है। इस अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों में विभिन्न रचनात्मक एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इन गतिविधियों में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़े संदेशों को अपनी कला एवं रचनात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत किया। अभियान के तहत जिले के विद्यालयों में चित्रकला, रंगोली एवं अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने तिरंगा, स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को केंद्र में रखते हुए आकर्षक चित्र एवं रंगोली तैयार किए। विद्यालय परिसर में आयोजित इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसकी गरिमा एवं सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। चित्रकला एवं अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। बच्चों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से ‘हर घर तिरंगा’, देशभक्ति, एकता एवं राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं उसके निर्धारित नियमों की जानकारी भी दी गई। कल निकलेगी जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत समाहरणालय से जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ-साथ विद्यालयों-महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड, जीविका दीदियां, युवा संगठन एवं आम नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिलेवासियों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देशभक्ति एवं राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा।

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