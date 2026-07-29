Hajipur News: गुरु पूर्णिमा : कोनहाराघाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन

Hajipur News: शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और आरती की लौ के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां गंगा की आराधना की विधायक, सभापति और महाकाल बाबा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया मां गंगा की आरती का शुभारंभ

Hajipur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हाजीपुर नगर परिषद की ओर से पर्यटन विकास, सांस्कृतिक संरक्षण एवं गंगा स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नमामि गंगे घाट पर काशी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। शुरुआत विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुई।

आयोजन के विशेष अतिथिगण हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह, नगर परिषद की सभापति डॉ. संगीता कुमारी एवं महाकाल बाबा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर गंगा आरती का शुभारंभ किया। इसके बाद आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य गंगा आरती की गई। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और आरती की लौ से पूरा कौनहारा घाट भक्तिमय वातावरण में डूब गया। गंगा आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां गंगा की आराधना की।

विधायक का संबोधन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र पर्व है। ऐसे शुभ अवसर पर कौनहारा घाट पर आयोजित भव्य गंगा आरती पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। मां गंगा हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार हैं। इसलिए उनका संरक्षण और घाटों का विकास हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार और नगर परिषद के सहयोग से कौनहारा घाट को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है।

आधुनिक सुविधाओं का विकास आने वाले समय में यहां बनने वाला रिवरफ्रंट, गजेंद्र मोक्ष की भव्य प्रतिमा तथा अन्य विकास कार्य हाजीपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। सभी के लिए सौभाग्य की बात : सभापति नगर परिषद हाजीपुर की सभापति डॉ. संगीता कुमारी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में ज्ञान, आस्था और गुरु के प्रति श्रद्धा का पर्व है। ऐसे पावन अवसर पर मां गंगा की आरती का आयोजन हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। नगर परिषद का प्रयास है कि कौनहारा घाट को स्वच्छ, सुंदर और देश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाए।

विकास परियोजना हो रहा आधुनिक सुविधाओं का निर्माण शहर में चल रही 308 करोड़ रुपये की विकास परियोजना के तहत रिवरफ्रंट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गजेंद्र मोक्ष की भव्य प्रतिमा का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हमारा उद्देश्य है कि हाजीपुर का कौनहारा घाट श्रद्धालुओं को काशी और हरिद्वार जैसी दिव्य अनुभूति प्रदान करे तथा गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जनजागरूकता भी बढ़े। गंगा आरती में समाजसेवी रामू कुमार सहनी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जयपत पासवान, शम्भू साह, अरविंद कुमार कौशल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी, मुकेश कुमार, रंजीत राय, डॉ. सुशील, राजेंद्र कुमार बनफुल, हरी ओम, मिथिलेश तिवारी, केकी कृष्णा समेत सैकड़ो श्रद्धालु उपस्थित रहे। - अमिताभ सिंह