Hajipur News: सहदेई में 11 दिनों में 55 सौ आफलाइन प्राप्त हुए हैं राशन कार्ड को ले आवेदन

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन ने सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। Proवीडीयो प्रवीण कुमार ने बताया कि 21 से 31 जुलाई के बीच 55 सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है।

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र में सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत प्रखंड व पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं,जबकि महादलित टोलों में घर-घर जाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। 21 से 31 जुलाई के बीच 55 सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है।

विशेष शिविर और आवेदन प्रक्रिया बीडीओ प्रवीण कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौनिका शैलेश ने बताया कि अभियान के तहत 11 दिनों में 55 सौ ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदनों का सत्यापन और निष्पादन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के साथ-साथ दैनिक समीक्षा कर अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

महादलित टोलों और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता साथ ही कहा कि महादलित टोलों, वंचित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। घर-घर जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें तत्काल आवेदन प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए।

निष्पक्ष सत्यापन प्रक्रिया निष्पक्ष सत्यापन के बाद जारी होंगे राशन कार्ड सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सत्यापन किया जा रहा है। पात्र परिवारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आम नागरिकों से अपील की है कि जिन पात्र परिवारों ने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, वे बिना देरी किए आवेदन करें, ताकि उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिल सके। -राजेश कुमार