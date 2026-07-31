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Hajipur News: जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को प्रदान किए प्रोत्साहन अनुदान राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: आर्थिक संबल सामाजिक समरसता एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल सीएम अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक-एक लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट दिए गए

Hajipur News: जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को प्रदान किए प्रोत्साहन अनुदान राशि

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता जिला जनता दरबार के दौरान जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को एक-एक लाख रुपये के सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत एवं दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं विशेष परिस्थितियों में विवाह करने वाले दंपतियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

योजनाओं का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निक्की कुमारी, पति अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत लोदीपुर, वार्ड संख्या-04, प्रखंड गोरौल को ₹1,00,000 का सावधि जमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह योजना समाज में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने तथा सामाजिक एकता एवं सद्भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

दिव्यांगजन सहायता योजना

इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सुनील कुमार, ग्राम भानपुर, प्रखंड गोरौल को ₹1,00,000 का सावधि जमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन एवं उनके जीवनसाथी को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। अमिताभ सिंह

FAQs

मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य समाज में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना तथा सामाजिक एकता एवं सद्भाव को मजबूत करना है।
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