Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: चकसिंगार एवं वीरपुर पंचायत में गंगा का कटाव तेज, जांच करने पहुंची टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: वैशाली आपदा प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने नाव से किया कटाव स्थल का निरीक्षण कटाव स्थल पर ग्रामीणों से बातचीत की और कटाव से बचाव और बाढ़ से बचाव के लिए सुझाव दिए निरीक्षण के दौरान...

Hajipur News: चकसिंगार एवं वीरपुर पंचायत में गंगा का कटाव तेज, जांच करने पहुंची टीम

Hajipur News: राघोपुर । संवाद सूत्र वैशाली जिलाधिकारी के निर्देश पर राघोपुर प्रखंड के चकसिंगार पंचायत के लंका टोला में एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों के गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण वैशाली आपदा प्रभारी आकाश कुमार, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, राघोपुर, अंचलाधिकारी राजीव रंजन चौधरी ने मंगलवार को संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान कटाव से बचाव संबंधित कार्रवाई के लिए उन्होंने परामर्श दिया। आम लोगों को बाढ़ से बचाव हेतु सुझाव भी दिया।

स्थानीय लोगों की मांग

निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों से अभिलंब कटाव निरोधी कार्य करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गंगा नदी में तेजी से हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि गंगा नदी में विलीन हो गई है। पिछले वर्ष भी चकसिंगार पंचायत के शिवनगर लंका टोला में कटाव तेजी से हुआ था। पीसीसी रोड कटकर भी गंगा नदी में समा गया है। राघोपुर अंचलाधिकारी राजीव रंजन चौधरी ने बताया कि वैशाली आपदा प्रभारी आकाश कुमार जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता व सहायक अभियंता के साथ प्रखंड के चकसिंगार पंचायत के लंका टोला के सामने एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों पर गंगा नदी में हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनाई।

संभावित कारवाई

आपदा प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने कटाव को लेकर स्थानीय लोगों की समस्या सुनी गई है। कटाव से संबंधित कार्रवाई हेतु परामर्श दिया गया है। नाव पर सवार होकर उन्होंने चकसिंगार पंचायत लंका टोला एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों पर गंगा नदी में हो रहे कटाव को देखा। कहा कि निरीक्षण के पश्चात इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्य की जाएगी। साथ ही आपदा की स्थिति में आवागवन हेतु नाव की व्यवस्था तथा पॉलिथीन सीट्स के भंडारण आदि का भी भौतिक निरीक्षण किया।

सामान्य प्रश्न

गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण कब किया गया?
गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण मंगलवार को किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Vaishali Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।