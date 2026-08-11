Hajipur News: चकसिंगार एवं वीरपुर पंचायत में गंगा का कटाव तेज, जांच करने पहुंची टीम

Hajipur News: वैशाली आपदा प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने नाव से किया कटाव स्थल का निरीक्षण कटाव स्थल पर ग्रामीणों से बातचीत की और कटाव से बचाव और बाढ़ से बचाव के लिए सुझाव दिए निरीक्षण के दौरान...

Hajipur News: राघोपुर । संवाद सूत्र वैशाली जिलाधिकारी के निर्देश पर राघोपुर प्रखंड के चकसिंगार पंचायत के लंका टोला में एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों के गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण वैशाली आपदा प्रभारी आकाश कुमार, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, राघोपुर, अंचलाधिकारी राजीव रंजन चौधरी ने मंगलवार को संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान कटाव से बचाव संबंधित कार्रवाई के लिए उन्होंने परामर्श दिया। आम लोगों को बाढ़ से बचाव हेतु सुझाव भी दिया।

स्थानीय लोगों की मांग निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों से अभिलंब कटाव निरोधी कार्य करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गंगा नदी में तेजी से हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि गंगा नदी में विलीन हो गई है। पिछले वर्ष भी चकसिंगार पंचायत के शिवनगर लंका टोला में कटाव तेजी से हुआ था। पीसीसी रोड कटकर भी गंगा नदी में समा गया है। राघोपुर अंचलाधिकारी राजीव रंजन चौधरी ने बताया कि वैशाली आपदा प्रभारी आकाश कुमार जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता व सहायक अभियंता के साथ प्रखंड के चकसिंगार पंचायत के लंका टोला के सामने एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों पर गंगा नदी में हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनाई।

संभावित कारवाई आपदा प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने कटाव को लेकर स्थानीय लोगों की समस्या सुनी गई है। कटाव से संबंधित कार्रवाई हेतु परामर्श दिया गया है। नाव पर सवार होकर उन्होंने चकसिंगार पंचायत लंका टोला एवं वीरपुर पंचायत के अन्य जगहों पर गंगा नदी में हो रहे कटाव को देखा। कहा कि निरीक्षण के पश्चात इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्य की जाएगी। साथ ही आपदा की स्थिति में आवागवन हेतु नाव की व्यवस्था तथा पॉलिथीन सीट्स के भंडारण आदि का भी भौतिक निरीक्षण किया।