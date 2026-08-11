Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: महनार में पुलिस पर हमले के आरोपित पिता-पुत्र गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: - मुहर्रम में डीजे जब्ती का विरोध कर पुलिसकर्मियों से की थी मारपीट - मुहर्रम के दौरान डीजे जब्ती के समय एसआई की चेन छीनने का भी आरोप

Hajipur News: महनार में पुलिस पर हमले के आरोपित पिता-पुत्र गिरफ्तार

Hajipur News: महनार । सं.सू. महनार थाना क्षेत्र के महनार बाजार में मुहर्रम के दौरान डीजे जब्ती के समय पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में सरस्वती मंदिर रोड निवासी रामनाथ सिंह और उसका पुत्र रौशन कुमार शामिल हैं। बताया गया कि 23 जून की शाम पुलिस टीम महनार बाजार में डीजे जब्त करने पहुंची थी। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। घटना में एसआई अनिल कुमार पांडेय समेत कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई थी। आरोप है कि इसी दौरान एसआई अनिल कुमार पांडेय के गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी। घटना के बाद थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह के बयान पर महनार थाना में कांड संख्या 301/26 दर्ज किया गया।

अतिरिक्त गिरफ्तारी

प्राथमिकी में रामनाथ सिंह, गोली कुमार, रौशन कुमार समेत 22 नामजद आरोपितों के अलावा कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, मामले में पहले छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस की कार्रवाई

- अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को छापेमारी : अब पुलिस ने फरार चल रहे रामनाथ सिंह और उसके पुत्र रौशन कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह ने बताया कि मामले के अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। - कृत्यानंद सिंह

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

महनार में क्या घटना हुई थी?
महनार में मुहर्रम के दौरान डीजे जब्ती के समय कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Crime News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।