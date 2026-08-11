Hajipur News: महनार में पुलिस पर हमले के आरोपित पिता-पुत्र गिरफ्तार

Hajipur News: महनार । सं.सू. महनार थाना क्षेत्र के महनार बाजार में मुहर्रम के दौरान डीजे जब्ती के समय पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में सरस्वती मंदिर रोड निवासी रामनाथ सिंह और उसका पुत्र रौशन कुमार शामिल हैं। बताया गया कि 23 जून की शाम पुलिस टीम महनार बाजार में डीजे जब्त करने पहुंची थी। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। घटना में एसआई अनिल कुमार पांडेय समेत कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई थी। आरोप है कि इसी दौरान एसआई अनिल कुमार पांडेय के गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी। घटना के बाद थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह के बयान पर महनार थाना में कांड संख्या 301/26 दर्ज किया गया।