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Hajipur News: अज्ञात वाहन की ठोकर से बुलेट सवार व्यक्ति की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: अंजानपीर-रामाशीष चौक मुख्य मार्ग पर बुधवार शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुनु सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार को सूचना दी। मृतक पशुपति सिंह 66 वर्ष के थे और रेलवे के इलेक्ट्रिशियन विभाग से 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे।

Hajipur News: अज्ञात वाहन की ठोकर से बुलेट सवार व्यक्ति की मौत

Hajipur News: अंजानपीर-रामाशीष चौक मुख्य मार्ग नगर थाना क्षेत्र के अंजानपीर स्थित बालू मंडी के पास बुधवार की शाम करीब 6 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचल दिया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 की पुलिस एवं स्थानीय थाने की पुलिस को दी।

घटना की सूचना

सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर तीतर वार्ड नंबर 10 गांव निवासी पुनु सिंह के 66 वर्षीय पुत्र पशुपति सिंह बताए गए हैं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम मृतक पशुपति सिंह अंजान पीर चौक के तरफ से बुलेट पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बालू मंडी के पास अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद कुछ देर के लिए अंजानपीर-रामाशीष चौक मुख्य मार्ग पर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही हथसरगंज ओपी प्रभारी आदर्श कुमार दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस मृतक के पास मिले कागजात से परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। जहां उनका रो-रोकर हाल-बेहाल बना हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

मृतक का पारिवारिक विवरण

मृतक दो भाई और चार बहन थे,मृतक के दो लड़का तीन लड़की है। मृतक पशुपति सिंह 2021 में रेलवे के बिजली विभाग के इलेक्ट्रिशियन विभाग से सेवानिवृत्ति हुए थे। इस संबंध में हथसरगंज ओपी प्रभारी आदर्श कुमार ने बताया कि बालू मंडी के पास अज्ञात वाहन ने बुलेट सवार व्यक्ति को ठोकर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। अज्ञात वाहन की पहचान करने के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। -घनश्याम कुमार

सामान्य प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना बुधवार की शाम करीब 6 बजे हुई।
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