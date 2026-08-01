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Hajipur News: कृषि विज्ञान केन्द्र में मखाना उत्पादन पर किसानों को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: प्रो. डॉ. एसके ठाकुर ने मखाना की खेती में समेकित कीट प्रबंधन विषय पर दी जानकारी

Hajipur News: कृषि विज्ञान केन्द्र में मखाना उत्पादन पर किसानों को दिया प्रशिक्षण

Hajipur News: हाजीपुर । एक प्रतिनिधि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत स्थानीय हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में किसानों को मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के 50 किसान शामिल थे।

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प्रशिक्षण का विवरण

प्रशिक्षण के दौरान मखाना उत्पादन के लिए वैज्ञानिक खेती, कीट प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एसके ठाकुर ने मखाना की खेती में समेकित कीट प्रबंधन विषय पर किसानों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मखाना उत्पादन में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन अपनाने पर जोर दिया।

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मखाना की उद्यमिता

केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ. अनिल कुमार सिंह ने मखाना में उद्यमिता की संभावनाएं विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मखाना उत्पादन को प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित करने पर विस्तार से जानकारी दी। कृषि अभियंत्रण की ई. नम्रता ने मखाना प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से किसान एवं ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसायिक अवसरों की जानकारी दी। विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान के वैज्ञानिक डॉ. जोनाह दाखों ने मखाना की उत्पादन तकनीक पर किसानों को वैज्ञानिक जानकारी दी। उन्होंने उन्नत उत्पादन तकनीक, फसल प्रबंधन एवं बेहतर उत्पादकता के लिए आवश्यक कृषि क्रियाओं के बारे में बताया।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉ. कविता वर्मा ने प्रतिभागी किसानों को धन्यवाद करते हुए किसानों को प्रशिक्षण में प्राप्त तकनीकी जानकारी को अपनाकर मखाना उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रशिक्षण के उपरांत किसानों को मखाना प्रदर्शन प्लॉट का क्षेत्र भ्रमण कराया गया। इस दौरान किसानों ने मखाना की फसल को प्रत्येत्रा रूप से देखा और वैज्ञानिकों से उत्पादन एवं प्रबंधन संबंधी प्रश्नों का जवाब दिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों में मखाना को केवल प्रारंपरिक फसल के रूप में नहीं, बल्कि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से लाभकारी कृषि उद्यम के रूप में विकसित करने के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम की सफलता पूर्वक आयोजन में इशिता सिंह, रमाकांत, सोनू, मोहित दीपक व आरती सक्रिय थे। - जय प्रकाश

प्रश्न और उत्तर

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने किसानों ने भाग लिया?
इस प्रशिक्षण में जिले के 50 किसान शामिल थे।
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