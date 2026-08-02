Hajipur News: राघोपुर पूर्वी पंचायत में गोली मारकर हत्या करने के मामले में सात लोगों पर प्राथमिक दर्ज

Hajipur News: जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पूर्वी पंचायत में रास्ते को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के पुत्र के बयान पर 7 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है। पुलिस प्राथमिकी कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना में शामिल सभी बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी।

घटना का विवरण

मालूम हो कि राघोपुर पूर्वी गांव में शनिवार की सुबह रास्ते के विवाद में बदमाशों ने 76 वर्षीय हरबंस राय की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के पुत्र शिव कुमार ने जुड़ावनपुर थाना में 7 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी कराई। प्राथमिकी के अनुसार शिव कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह मैं शौच के लिए घर से कुछ दुर गया था। इसी दौरान हल्ला सुनकर अपने घर के पास आकर देखा कि श्याम नंदन राय समेत सात व्यक्ति सभी स्थानीय वार्ड 9 निवासी एक होकर मेरे घर के पास मेरे पिता हरिवंश राय से बहस कर रहे थे,और बोल रहे थे कि बीते 31 जुलाई को जो पंचायती हुआ था उसको हम नहीं मानते हैं, मेरे पिता बोल रहे थे कि मैं अपने घर के सामने रास्ते पर जमीन में डाले गए पीलर को उखाड़ दिया हूं। तुम भी अपने घर के सामने जमीन में डाले गए पीलर को उखाड़ दो, इसी दौरान दो व्यक्ति हाथ मेरे पिताजी का पकड़ लिया और अन्य व्यक्ति के द्वारा पिताजी पर गोली चला दी गई। जो गोली मेरे पिता के बाईं आंख पर लगा और घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद सभी बदमाश शोर शराबा करते एवं धमकी देते हुए दक्षिण दिशा की ओर भाग चला। बीच बचाव करने के दौरान एक महिला भी घायल हो गई।