Hajipur News: त्रिमूर्ति चौक के पास ई-रिक्शा पलटने से एक बुजुर्ग की मौत
Hajipur News: गुरुवार की शाम त्रिमूर्ति चौक के पास तेज रफ्तार ई-रिक्शा के पलटने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश साह की मौत हो गई। वह हाजीपुर मार्केटिंग के लिए आए थे और लौटते समय事故 का शिकार बने। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
Hajipur News: नगर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौक के पास गुरुवार की शाम करीब 4 बजे एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा के पलटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक कैलाश साह स्थानीय थाना क्षेत्र के हथसारगंज मोहल्ला निवासी स्व.रामपुकार साह के 60 वर्षीय पुत्र थे। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कैलाश साह अपने घर से रोड गाड़ी पकड़ कर हाजीपुर मार्केटिंग करने के लिए आए थे। मार्केटिंग करने के बाद वह अपने घर जाने के लिए एसडीओ रोड मोड़ के पास एक ई-रिक्शा पर बैठ गया।
इसी दौरान त्रिमूर्ति चौक के पास ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। जहां उनका रो-रोकर हाल-बेहाल बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मौत की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। -घनश्याम कुमार
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