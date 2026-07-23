Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने दबोचा

Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ तस्कर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। वही उसके निशानदेही पर एक और तस्कर को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए तस्कर के द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने आठ को नामजद कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। महुआ पुलिस द्वारा गुरुवार को बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि महुआ थाना कांड के नामजद आरोपी थाने के मदवास निवासी अभिषेक कुमार घर पर छिपा हुआ है। इस पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई इस दौरान अभिषेक कुमार को पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर उसी गांव के एक और गैंग मेंबर राकेश कुमार उर्फ गोलू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।