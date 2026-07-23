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Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिषेक कुमार के पास से 3 ग्राम हेरोइन और अन्य सामान बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर उसकी पहचान पर एक अन्य तस्कर को भी पकड़ा गया। कुल आठ लोग नामजद किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान जारी है।

Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने दबोचा

Hajipur News: मादक पदार्थ के साथ तस्कर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। वही उसके निशानदेही पर एक और तस्कर को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए तस्कर के द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने आठ को नामजद कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। महुआ पुलिस द्वारा गुरुवार को बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि महुआ थाना कांड के नामजद आरोपी थाने के मदवास निवासी अभिषेक कुमार घर पर छिपा हुआ है। इस पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई इस दौरान अभिषेक कुमार को पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर उसी गांव के एक और गैंग मेंबर राकेश कुमार उर्फ गोलू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

अभिषेक के निशानदेही पर कुल 8 नामजद किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अभिषेक के पास से 3 ग्राम से अधिक हेरोइन (मादक पदार्थ), चार मोबाइल और दो बाइक बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभिषेक पर महुआ थाने में दो, राजापाकर में एक, रेल थाना कटिहार में एक मामले पूर्व में दर्ज हैं। -नवनीत कुमार

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