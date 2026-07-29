Hajipur News: वैशाली महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने नशा मुक्त भारत अभियान में लहराया परचम
Hajipur News: ' स्थानीय वैशाली महाविद्यालय के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत 27 जुलाई 2026 को नशा उन्मूलन एवं स्वस्थ, नशामुक्त समाज के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक...
Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता स्थानीय वैशाली महाविद्यालय के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत 27 जुलाई 2026 को नशा उन्मूलन एवं स्वस्थ, नशामुक्त समाज के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिताओं में भागीदारी
इन प्रतियोगिताओं में वैशाली महिला कॉलेज, हाजीपुर की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। अंग्रेजी प्रतिष्ठा (सेमेस्टर-6) की छात्रा विद्या सोनी ने स्लोगन मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, सृष्टि एंड ग्रुप ने नशा मुक्त भारत नृत्य प्रतियोगिता में शानदार प्रस्तुति देकर तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। टीम में सृष्टि कुमारी (सेमेस्टर-4, अंग्रेजी), कुमारी अनुष्का (सेमेस्टर-4, अंग्रेजी), सुरुचि कुमारी (सेमेस्टर-4, अंग्रेजी), मान्यता सिंह (सेमेस्टर-1, अंग्रेजी), माही द्विवेदी (सेमेस्टर-2, अंग्रेजी) तथा काजल कुमारी (सेमेस्टर-1, हिन्दी)शामिल थी।
प्राचार्य की सराहना
पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत छात्राओं ने ट्रॉफी के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. सुधीर कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट की। प्राचार्य ने छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें महाविद्यालय का गौरव बताया तथा भविष्य में शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग की सहायक प्राध्यापिकाएं डॉ. आलिया खान एवं डॉ. अनुप्रिया भी उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्राओं की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इसके अतिरिक्त डॉ. इस्माइल, डॉ. अनीशा, डॉ. शबनम तथा महाविद्यालय के सभी शिक्षकों ने विजेता छात्राओं को हार्दिक बधाई दी। -अमिताभ सिंह
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